شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تهزم تونس 32-25 في افتتاح منافسات بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب إيطاليا الفوز علي نظيره تونس بنتيجة 32-25 في افتتاح منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك خلال الفترة من 14 يناير الحالي إلى 2 فبراير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من بينها مصر.

ويقع منتخبا تونس وإيطاليا، في المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم، والتي تضم بجوارهما الدنمارك والجزائر.

ويبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة العالم لكرة اليد، مساء غدٍ الأربعاء، بمواجهة الأرجنتين، ضمن مباريات المجموعة الثامنة التي تضم مصر وكرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين يوم الأربعاء، ثم يواجه البحرين يوم الجمعة ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة كرواتيا يوم الأحد المقبل.

وجاء نظام البطولة كالتالى :

تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا مقسمين على 8 مجموعات ، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.



مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين