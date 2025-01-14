شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف سبب غياب وسام أبو علي عن مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن الفحوصات والتحاليل التي أجراها وسام أبو علي مهاجم ‏الفريق جاءت مطمئنة للغاية، وأكدت سلامته تمامًا، موضحا فى تصريحات صحفية أنه تم التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي ليتم منح المهاجم الأساسى للفريق الأحمر راحة إضافية، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية ‏أمس واليوم، وخروجه من قائمة مباراة الجونة.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدً الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي استبعاد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من مباراة الجونة غدا بالدوري.

ويأتي قرار كولر لمنح وسام أبو علي مزيدا من الوقت لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بعدما تعرض لاغماءة ودوار عقب وصول بعثة الأهلي من كوت ديفوار بعد مواجهة استاد أبيدجان.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.