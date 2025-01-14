شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة فى بيان رسمي: فتح المدرجات الأمامية للاستاد أمام الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي غزل المحلة بيانا رسميا، أعلن خلاله الحصول علي موافقات الجهات الأمنية لفتح المدرجات الأمامية لاستاد المحلة أمام الجمهور فى الفترة القادمة.

وجاء بيان نادي غزل المحلة كالتالي:-

بعد جهود حثيثة قام بها مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل من أجل فتح المدرجات الأمامية للجمهور، قامت اليوم لجنة من وزارة الداخلية والدفاع المدني وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية بزيارة ميدانية لاستاد غزل المحلة ومعاينة مدرجات 5 ، 6 ، 7 بعد انتهاء أعمال الترميم الكامل والتأكد من سلامتها.

وقررت اللجنة إعادة فتح المدرجات للجمهور بداية من المباراة المقبلة.

هذا وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة وليد خليل وبإشراف تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام ، قد قام برفع الكفاءة الخرسانية للمدرجات تحت اشراف لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة ضمن أعمال التطوير التي شهدها ستاد غزل المحلة.

بيان غزل المحلة