شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تفصل الزمالك للإعلان عن تجديد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

مازال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مثار الحديث داخل الوسط الرياضى عامة والزمالك خاصة ، في ظل عدم الإعلان عن تجديد عقده مع الفريق حتى الان، فيما تبدو هناك عدة خطوات تفصل الزمالك عن الإعلان عن تجديد عقد زيزو مع الفريق، نرصدها في السطور التالية ..

تجهيز مقدم التعاقد

جهز مسئولو نادى الزمالك مقدم العقد الجديد لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق، والذى تم الاتفاق عليه بين اللاعب و ناديه، الا أنه يتبقى أن يتسلم اللاعب المقدم.

مستحقات اللاعبين

أكد مسئولو الزمالك أن الأولوية خلال الفترة الجارية لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة والتي تمثل الشاغل الأكبر للمجلس الأبيض، تجنبا للازمات، بالإضافة إلى فرض المزيد من الاستقرار داخل الفريق.

تجديد عقود لاعبى الفريق التي تنتهى بنهاية الموسم

يسعى مجلس الزمالك للاتفاق مع اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم على التجديد، قبل إعلان تجديد زيزو، منعا للمغالاة المالية لبعض اللاعبين مقارنة بزيزو، وهو ما سيسبب أزمة داخل صفوف الفريق الابيض.

حسم الصفقات المطلوبة

يدرس الزمالك الاتفاق مع الصفقات المطلوبة من الأندية الأخرى، وحسم المقابل المالى لتلك الصفقات قبل اعلان تجديد زيزو، خاصة وأن هناك بعض الأندية ستقوم بالمغالاة وطلبات مالية كبيرة حال اعلن الزمالك عن عقد زيزو الجديد.