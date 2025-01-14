شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لـ توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد السويسري توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك، تدريب الحراس اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، في الرابعة من مساء الخميس بإستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

وتولى جروتر تدريب حراس مرمى الزمالك بعدما انضم للجهاز المعاون للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، يوم الجمعة الماضية وتسلم مهام عمله بدلاً من عماد المندوه الذى عاد لقطاع ناشئين القلعة البيضاء.



توماس جروتر

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة ، بعد ان خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات ، وخسرواحدة، و تعادل في اثنان، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة ، و الخسارة في ثلاث مباريات و التعادل في مثلها.

وطلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق من اللاعبين معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام بلاك بولز بالكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الأبيض ثلاثية، وحذرهم من تكرار الأخطاء خاصة الدفاعية، وذلك في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدورى، والتي تقام بعد غد، الخميس، باستاد القاهرة.

وقال جروس إن الخطأ الذى يرتكبه اللاعبون هو السماح للاعبى الفريق المنافس بالوصول إلى مرمى الأبيض، وهو ما يهدد مرمى الزمالك فى المباريات.