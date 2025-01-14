شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة وعودة مروان عطية وأكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

إختتم الأهلي استعداداته، لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ‏الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.‏

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، فيما شهد المران مشاركة أكرم توفيق ومروان عطية، بعد تعافي كل ‏منهما من الإصابة.‏

قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة للحراس، وخاض اللاعبون تدريبات خططية عديدة، قبل أن يجري مارسيل كولر المدير الفني، ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

كان الفريق قد حقق الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري ‏أبطال إفريقيا.‏