شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهزم المنصورة ويعود لصدارة المحترفين والسكة يهزم المقاولون بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على المنصورة بهدفين مقابل للاشئ ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر من دورى المحترفين ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ويعود مرة أخرى لصدارة جدول الترتيب .

وفى إطار مباريات نفس الجولة سقط المقاولون العرب على ملعبه في فخ الخسارة أمام السكة الحديد مودرن بثلاتة أهداف مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 34 نقطة ويهبط للمركز الثالث بالمسابقة ، بينما رفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادى عشر .

في الوقت نفسه عاد أسوان للإنتصارات بعد تغلبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليتقدم للمركز الثامن برصيد 23 نقطة ، بينما توقف رصيد أبناء السيد البدوى عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر .