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دجلة يهزم المنصورة ويعود لصدارة المحترفين والسكة يهزم المقاولون بثلاثية

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القاهرة - سامية سيد - نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على المنصورة بهدفين مقابل للاشئ ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر من دورى المحترفين ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ويعود مرة أخرى لصدارة جدول الترتيب .

وفى إطار مباريات نفس الجولة سقط المقاولون العرب على ملعبه في فخ الخسارة أمام السكة الحديد مودرن بثلاتة أهداف مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 34 نقطة ويهبط للمركز الثالث بالمسابقة ، بينما رفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادى عشر .

في الوقت نفسه عاد أسوان للإنتصارات بعد تغلبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليتقدم للمركز الثامن برصيد 23 نقطة ، بينما توقف رصيد أبناء السيد البدوى عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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