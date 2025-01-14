شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر استبعاد وسام أبو علي من قائمة الأهلي فى مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي استبعاد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من مباراة الجونة غدا بالدوري.

ويأتي قرار كولر لمنح وسام أبو علي مزيدا من الوقت لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بعدما تعرض لاغماءة ودوار عقب وصول بعثة الأهلي من كوت ديفوار بعد مواجهة استاد أبيدجان.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغاب وسام أبو علي عن مران الأهلي اليوم واكتفي بأداء جلسة في الجيم لتجهيزه لمواجهة أورلاندو بيراتس السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.

تأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلى و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.