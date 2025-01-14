شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج آخر 7 مواجهات بين الأهلي والجونة تثير قلق كتيبة كولر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 14 يناير 2025 07:14 م
وجاءت نتائج المواجهات الستة الاخيرة للأهلى أمام الجونة كالتالى:
- تعادل 1-1
- فوز الأهلي 2-0
- تعادل 0-0
- تعادل 0-0
- تعادل 3-3
- تعادل 1-1
- فوز الأهلى 3-0
ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.
وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.
وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.
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