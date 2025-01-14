شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج آخر 7 مواجهات بين الأهلي والجونة تثير قلق كتيبة كولر والان مع تفاصيل الخبر

أثارت نتائج فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر في مواجهاته الثمانية الأخيرة أمام نظيره الجونة القلق قبل ساعات من اللقاء الذى يجمع بين الفريقين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري

ولم يحقق الأهلى سوى فوزين في مبارياته السبعة الأخيرة أمام الجونة، حيث حقق 5 تعادلات من بينها مرتان تعادل سلبى، ومرتان تعادل إيجابى بهدف لكل فريق، بجانب مرة تعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وجاءت نتائج المواجهات الستة الاخيرة للأهلى أمام الجونة كالتالى:

- تعادل 1-1

- فوز الأهلي 2-0

- تعادل 0-0

- تعادل 0-0

- تعادل 3-3

- تعادل 1-1

- فوز الأهلى 3-0

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.