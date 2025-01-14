شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يبدأ تدريبات الجري فى الزمالك تمهيدًا لعودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد حمدي لاعب الزمالك، خوض بعد تدريبات الجري على هامش المران الذى خاضة الفريق اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، في الرابعة من مساء الخميس بإستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

ويخوض أحمد حمدى بعض تدريبات الجري وتدريبات الكرة تمهيدًا للعودة والمشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث من المتوقع أن يسمح له الجهاز الطبى بالمشاركة فى المران الجماعى نهاية الشهر الجارى، بعد التأكد من سلامته من جراحة الرباط الصليبى.

يدخل الزمالك مباراة حرس الحدود محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة ، بعد ان خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات ، وخسرواحدة، و تعادل في اثنان، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة ، و الخسارة في ثلاث مباريات و التعادل في مثلها.

وطلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق من اللاعبين معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام بلاك بولز بالكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الأبيض ثلاثية، وحذرهم من تكرار الأخطاء خاصة الدفاعية، وذلك في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدورى، والتي تقام بعد غد، الخميس، باستاد القاهرة.

وقال جروس إن الخطأ الذى يرتكبه اللاعبون هو السماح للاعبى الفريق المنافس بالوصول إلى مرمى الأبيض، وهو ما يهدد مرمى الزمالك فى المباريات.