شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير خطة إعداد منتخب الشباب بعد تأجيل أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، في تغيير خطة إعداد شباب الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 20 سنة، بعد قرار تأجيل أمم إفريقيا للمحليين التي كان مقررا اقامتها في فبراير المقبل، حتى شهر أغسطس القادم.

وتغيرت كليا ترتيبات وتحضيرات منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة أسامة نبيه، والذى كان يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولة كإعداد لأمم إفريفيا تحت 20 سنة.

وكان كاف، قد أعلن في وقت سابق، إقامة النسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، خلال الفترة ما بين 1 إلى 28 فبراير 2025، قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم جاهزية المرافق في الدول المحتضنة للبطولة.

وكان من المنتظر تشارك سبعة دولة في الدورة المصغرة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المحليين 2024، وهي مصر، الجزائر، جزر القمر، جنوب أفريقيا، الجابون، جامبيا، مالاوي.

ومن المقرر، أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء، قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024 والتي سيحتضنها مركز (كينياتا الدولي للمؤتمرات) بالعاصمة الكينية نيروبي.

يذكر أن 17 منتخبا قد حجزا مقاعدهم في كأس أمم أفريقيا للمحليين، وهم كينيا، تنزانيا، أوغندا، المغرب، غينيا، السنغال، موريتانيا، النيجر، بوركينا فاسو، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السودان، زامبيا، أنجولا ومدغشقر.