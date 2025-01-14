الامارات | وفاة توني بوك قائد ومدرب مانشستر سيتي السابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وفاة قائده ومديره الفني السابق توني بوك عن عمر يناهز 90 عاما.

وكان بوك قائدا لمانشستر سيتي عندما توج الفريق بأربعة ألقاب كبرى، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الكؤوس الأوروبية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وبعدها قاد الفريق مدربا للفوز بكأس الرابطة في عام 1976.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بوك قاد مانشستر سيتي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 1986، وتم تعيينه رئيسا فخريا للنادي، بخلاف رئاسته مدى الحياة لنادي المشجعين للفريق الإنجليزي.

وقال خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي «لقد ساهم توني في تشكيل كيان هذا النادي لمدة ستين عاما تقريبا».

وأضاف «لم تكن بصمته على مستوى كونه لاعبا أو قائدا أو مدربا للفريق فحسب، بل في تصرفاته وآماله وطموحاته وإنجازاته، وأيضا تواضعه الشديد».

وتابع «سيبقى بوك خالدا في ذاكرة جماهيرنا إلى الأبد، لأنه وضع الأسس التي نبني عليها تحقيق نجاحات مذهلة، وقدراته المميزة لاعبا ومدربا لم تعيدنا فقط إلى قمة الكرة الإنجليزية بل منحتنا أيضا أول لقب أوروبي».

واختتم خلدون المبارك قائلا: «لقد كان (توني) متفانيا ومؤديا لواجباته تجاه النادي حتى بداية هذا الموسم، وسنفتقد رؤيته في مباريات الفريق، وسنفتقد أيضا نظرة الاحترام التي حظى بها من مختلف الأجيال داخل النادي».