شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر عن مصير أمم أفريقيا للمحليين بعد أنباء تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة التواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتعرف على مصير بطولة أمم أفريقيا للمحليين بعد أنباء تأجيلها لتقام فى أغسطس المقبل بدلا من فبراير.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الكاف يدرس جديا تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين لتقام فى أغسطس المقبل على أن يتم الاعلان عن الموقف النهائى خلال ساعات خاصة وأنه من المقرر سحب القرعة غدا الأربعاء.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين وفقا لما أعلنه الكاف من قبل، في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم: كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة، وستشارك مصر في هذه التصفيات.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.



وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.