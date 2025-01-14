شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد ينتقد تأجيل مباراة سيدات الأهلي أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، تأجيل مباراة فريق سيدات الأهلي أمام زد، بسبب منتخب الناشئات.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: هناك لائحة تقول إنه لا يوجد تأجيل إلا للمنتخب الأول، ورغم ذلك تم تاجيل مباراة فريق الكرة النسائية أمام زد، بسبب تواجد 3 لاعبات من نادي زد في منتخب 15 سنة.

وأردف شادي محمد: فريق مسار فريق مميز وما حققه ليس من فراغ، وأحمد رمضان أحد المدربين المميزين، لكن لم أرى في كرة القدم أن يتولى مدير فني فريق ومنتخب في نفس الوقت.

واختتم شادي محمد تصريحاته: من الطبيعي أن يركز الشخص في أمر واحد إما النادي أو المنتخب، وما أقوله هو من أجل مصلحته فقط، حتى لا يقع في القيل والقال.