موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدورى

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

وتقام مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في الرابعة من مساء الخميس بإستاد القاهرة الدولى، حيث يدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بلاك بولز بالكونفدرالية، والتأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية دون الانتظار لنتيجة مباراة الجولة الختامية.

ترتيب الزمالك في جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة ، بعد ان خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات ، وخسرواحدة، و تعادل في اثنان، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة ، و الخسارة في ثلاث مباريات و التعادل في مثلها

وطلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق من اللاعبين معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام بلاك بولز بالكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الأبيض ثلاثية، وحذرهم من تكرار الأخطاء خاصة الدفاعية، وذلك في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدورى، والتي تقام بعد غد، الخميس، باستاد القاهرة.

وقال جروس إن الخطأ الذى يرتكبه اللاعبون هو السماح للاعبى الفريق المنافس بالوصول إلى مرمى الأبيض، وهو ما يهدد مرمى الزمالك فى المباريات.