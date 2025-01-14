شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش اقتراح جهاز منتخب مصر بتخفيض أسعار تذاكر المباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراح الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن إمكانية تخفيض أسعار تذاكر المباريات أمام الجماهير فى المرحلة المقبلة.
ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى حشد الجماهير وحضورها بكثافة فى مباريات المنتخب المقبلة وتحديدا فى تصفيات كأس العالم من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال.
يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.
وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.
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