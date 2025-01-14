شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش اقتراح جهاز منتخب مصر بتخفيض أسعار تذاكر المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراح الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن إمكانية تخفيض أسعار تذاكر المباريات أمام الجماهير فى المرحلة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى حشد الجماهير وحضورها بكثافة فى مباريات المنتخب المقبلة وتحديدا فى تصفيات كأس العالم من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال.

واجتمع ظهر أمس، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني و مصطفي أبو زهرة و محمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 و التأكيد علي دعم و توفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026 ، والتحضير للبطولات المقبلة.