شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعلن موعد ومكان قمة ربع نهائى كأس سيدات اليد بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة مباراة قمة ربع نهائى كأس مصر لعمومى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 المحدد لها يوم 28 يناير الجارى لتقام فى تمام السادسة مساء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.



قمة كأس مصر لسيدات اليد

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير المقبل بانطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير الجارى ، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.