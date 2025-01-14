شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن ضم حسام إيفونا من الجونة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى إنبى ضم حسام غانم "إيفونا" لصفوف الفريق البترولي من نادي الجونة بعقد يمتد لمدة موسمان ونصف،وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وأغلق مسئولو نادي إنبي باب التعاقد مع صفقات جديد خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعد انضمام حسام غانم مهاجم الجونة للفريق البترولى لمدة 5 مواسم بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة محمد إسماعيل الذى أبدى رغبته وموافقته على ضم اللاعب لدعم الهجوم خلال الفترة القادمة.

وينوى نادى إنبي منح فرصة أكبر للناشئين خلال الفترة القادمة،خاصة أن سياسته تبنى على اكتشاف المواهب وإعادة تسويقهم،والاستفادة من إعادة بيعهم فى المستقبل مع الحفاظ على الحالة الفنية لأداء الفريق الكروي الأول.

ويملك إنبى بعض القوام الأساسي من اللاعبين يرفض التفريق فيه خلال الفترة الحالية لصعوبة المنافسة فى مسابقة الدوري هذا الموسم،خاصة أن يرغب فى التواجد ضمن الـ9 فرق الكبار الذين ينافسون على اللقب.

من ناحية أخري يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بعد غد الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

واهتم الجهاز الفني لـ إنبي على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلي لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب محمد إسماعيل لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الإسماعيلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.