شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: أفضل رحيل كهربا..وأكرم سيندم حال مغادرة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شادي محمد مدير قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن مستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: إمام عاشور مستهدف طوال الوقت وكذلك محمد الشناوي، وهناك سكريبتات يتم توزيعها.

وتابع شادي محمد: إمام عاشور يتم تقييمه كل ربع ساعة، ومن حقه أن يحتفل كما يشاء طالما لم يخل بالتقاليد، وهل لو سرت في الشارع بقميص أبيض سيُقال إنني أقصد الزمالك؟، ولا يُمكن أن تتم مناقشة أمور مثل هذه من جانب الإعلام والأجيال اختلفت في الفكر، مضيفا : قلت لإمام عاشور إن النجومية استمرارية، وإن عليه أن يعي تصرفاته لأنه مستهدف دائمًا، وهو يعي ذلك حاليا خاصة مع الحملات التي يتعرض لها.

وواصل قائد الاهلي السابق ، إنه يُفضل خروج محمود كهربا لاعب فريق الكرة بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، متابعا : رأيي أن يخرج كهربا لفرصة أخرى ويخلق دوافع جديدة، وهو في النهاية لاعب كبير والجمهور يحبه.

وأردف شادي محمد: "كلمة سأقولها في أذن أكرم توفيق وفي كل لاعب لا يوجد من خرج من الأهلي بشكل غير جيد إلا وندم وأرجعوا للتاريخ، والأهلي بمن حضر ولا يقف على أي أحد".

واختتم شادي محمد تصريحاته: في 2020 خرج شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ورمضان صبحي، وبعد شهر حصد الأهلي دوري أبطال إفريقيا، والأهلي يُزيد لأي شخص.