شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض صفقة برتغالية في الدوري البلجيكي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

دخل البرتغالي من أصول برازيليلة ليوناردو روشا المحترف في نادي يوبين البلجيكي حسابات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر .

ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية ، ويتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب أجنبي منهم اللاعب البرتغالي ليوناردو روشا صاحب 27 عاماً حيث إنه من مواليد 23 مايو 1997.

جاء ترشيح ليوناردو روشا لمسئولي الأهلي عن طريق ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين الذي يري أن اللاعب يملك امكانيات تساعده علي ارتداء الفانلة الحمراء خاصة انه خاض مع فريقه 17 لقاء أحرز خلالهم 11 هدف منذ بداية الموسم حتي يناير الجاري

ونال المهاجم البرتغالي قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي ويترقب مسئولو القلعة الحمراء مصير المفاوضات مع النادي البلجيكي.

من ناحية أخرى ، يخوض الأهلي مباراة قوية غداً في بطولة الدوري حيث يلتقي مع الجونة على ستاد القاهرة الدولى في السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويملك فريق الاهلى 15 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 7مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.