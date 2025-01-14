شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يبدأ الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، استعداداته لخوض بطولة أمم أفريقيا المقرر لها شهر مارس المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد البطولة، حيث ستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس، بينما تُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل، ويشارك المنتخب المصرى ضمن المنتخبات المتأهلة، في سعيه لتحقيق إنجاز جديد لهذه الفئة العمرية.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة لخوض عددٍ كاف من المباريات الودية القوية خلال الفترة المقبلة، وذلك لاختبار جاهزية اللاعبين وتطبيق الخطط الفنية المقررة، بالإضافة إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف فى أداء الفريق قبل انطلاق البطولة.

وتهدف هذه المباريات الودية لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مدى انسجام اللاعبين وتطبيقهم للخطط الفنية، واختبار اللاعبين الجدد الذين سيتم ضمهم للمنتخب، وكذلك الوصول إلى أفضل التشكيلة التى ستخوض منافسات البطولة.