7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14-1-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية.

الجزيرى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء الازمة

انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يخضع أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الاهلى لفحص طبى على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لحسم مصير اللاعب من مواجهة الجونة المقبلة بالدوري.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق التاسع عشر من يناير الجاري.

بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مهمة الإشراف على منتخب مصر الأول بجلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن المسئولين عن المنتخب بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر .

مفاوضات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع نادي الاتحاد الليبي، شهدت انفراجة واضحة خلال الساعات الماضية بعدما حصل اللاعب على وعد من إدارة النادي الليبي باقتراب إنهاء أزمة المستحقات المالية لمؤمن سليمان مدرب الفريق والزمالك الأسبق التي تسببت في حرمانه من القيد خلال يناير الجاري.

رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مشاركة لاعبى منتخب الشباب مواليد 2005 فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين، واشترط ضم لاعبين من الدورى الممتاز للمنتخب وهو ما بدأ اتحاد الكرة تنفيذه من خلال التواصل مع الأندية.