شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد 2025 .. تعرف على نظام بطولة العالم قبل مشاركة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبى وعشاق كرة اليد منافسات منتخب مصر للرجال فى بطولة العالم رقم 29 التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ويستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى مواجهة نظيره الأرجنتينى مساء غد الأربعاء، فى إطار ضربة بداية الفراعنة فى بطولة العالم .

وجاء نظام البطولة كالتالى :

تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا مقسمين على 8 مجموعات ، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة و الدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين