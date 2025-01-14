شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يفحص أنكل مروان عطية اليوم لحسم مصيره من مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وخضع مروان عطية لجلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران ‏الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎ ‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى؛ ان مروان عطية لايزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد ابيدجان ‏الأخيرة في دوري الأبطال.‏‎ ‎

وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار ‏الكدمة.‏‎ ‎

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية.

وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.