شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر إعارة حسن أبو المعاطى إلى ريو آفي البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالثلاثاء، 14 يناير 2025 03:43 م
كشف مصدر بنادى الزمالك عن انتقال حسن أبو المعاطي لاعب فريق الشباب 2005 إلى ريو آفى البرتغالى على سبيل الإعارة بنية البيع.
وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب أنهى إجراءات التوقيع للنادى البرتغالى على سبيل الإعارة، مؤكداً على وجود شرط نية البيع في الصفقة.
وأشاد المدير الفني باللاعبين بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة بلاك بولز الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية، وتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.
وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.
ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
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