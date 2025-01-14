شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر إعارة حسن أبو المعاطى إلى ريو آفي البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن انتقال حسن أبو المعاطي لاعب فريق الشباب 2005 إلى ريو آفى البرتغالى على سبيل الإعارة بنية البيع.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب أنهى إجراءات التوقيع للنادى البرتغالى على سبيل الإعارة، مؤكداً على وجود شرط نية البيع في الصفقة.

هذا وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني باللاعبين بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة بلاك بولز الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية، وتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وطالب جروس اللاعبين بضرورة غلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للتركيز في مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري، وشدد على أهمية تحقيق الفوز.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.