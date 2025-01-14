شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك على رادار منتخب الشباب فى أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثلاثى الزمالك سيف جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب لضمهم لقائمة منتخب الشباب التى ستشارك فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وكان منتخب الشباب تواصل مع الزمالك لضم الثنائى زياد كمال وأحمد محمود للقائمة، وينتظر مسئولو المنتخب ما ستسفر عنه الأيام المقبل.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة مع اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب لتشكيل منتخب المحليين الذى سيشارك في البطولة، حيث من المقرر أن يكون مزيجا بين لاعبى منتخب الشباب وبعض لاعبى أندية الدورى الممتاز الذين لا يشاركون بانتظام مع فرقهم.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.



ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم: كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.



وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة، وستشارك مصر في هذه التصفيات.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.



وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.