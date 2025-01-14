شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن عن مسئولي مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من يناير الجاري على ستاد برج العرب.

ويقوم ماكور ماجوك من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة ، ويتولى الايفواري سونجويفولو ايو بمهام مراقب الحكام ، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الأنجولي خوسيه نافاس بينما يتولى النيجيري تيميتيبو أديوالي مهام المنسق الأمني للمباراة ، فيما يتولى المصري عادل كُريم مهام المنسق الإعلامي للمباراة.



وكان المصري البورسعيدي تعادل مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.