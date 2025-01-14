شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود بالدورى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الكروى الأول للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس الاستعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" التي يقدمها بشكل يومي أبرز الإجابة على الأسئلة التي توضح استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود.

هل هناك غيابات في صفوف الزمالك قبل مباراة حرس الحدود؟

ج:استعاد الفريق الكروي قوته الضاربة بعودة المغربى محمود بنتايج وشفاء أحمد فتوح من الإصابة العضلية بعد مشاركته في المباراة الماضية أمام بلاك بولز بكأس الكونفدرالية الأفريقية،فضلا عن جاهزية زياد كمال والذى تبقى أمر مشاركته تعود إلى الجهاز الفني بقيادة جروس.

ما هو التشكيل المتوقع أن يخوض به جروس مباراة الزمالك وحرس الحدود؟

جروس المدير الفني للزمالك يتبنى سياسة تثبيت التشكيل أمام الزمالك حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

س: كيف يدرس جروس فريق حرس الحدود؟

ج: طلب جروس من جهازه المعاون في الزمالك تجهير كل مقاطع الفيديو الخاصة بفريق حرس الحدود للوقوف على نقاط القوة والضعف داخل صفوفه وأبرز الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها من أجل الفوز عليه وحصد الثلاث نقاط.

س: ما هي تعليمات جروس في جلساته المستمرة مع اللاعبين؟

ج: طالب جروس اللاعبين بضرورة غلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للتركيز في مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري، وشدد على أهمية تحقيق الفوز،من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصري.