شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يعود للتدريبات الجماعية للزمالك قبل مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

عاد محمد حمدى لاعب الزمالك إلى التدريبات الجماعية للفريق الذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب النادى ولكن دون التحامات حسب تعليمات الجهاز الطبي للفريق.

كما وضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً خاصاً للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي الأخيرة.

وخاض نبيل عماد "دونجا" وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومصطفى شلبي تدريبات ببعض أجهزة الجيمانيزيوم المتواجدة في أرض الملعب.

في حين أدى محمود حمدي "الونش" وعبدالله السعيد وحسام أشرف ومحمد شحاتة تدريبات بالركض حول الملعب لعدة دقائق، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات تحت إشراف الجهاز الطبي وشيخ بوزيان مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.