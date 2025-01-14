شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الجزيرى يكشف تفاصيل إنتهاء أزمة فى الزمالك " فيديو " والان مع تفاصيل الخبر

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين على أن سيف الدين الجزيرى وافق على تخفيض بنود فى تعاقده الجديد مع الزمالك الذى سيمتد لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى من أجل مراعاة الأزمة المالية فى الزمالك .

وقال فتوح فى مداخلة هاتفية لـ تليفزيون " الخليج 365 " ، أن حسين لبيب رئيس النادى هو الذى قاد حل أزمة الجزيرى ومعه أحمد سليمان وأيضا عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك .

و أشار فتوح إلى أن اللاعب كان لديه عروض للرحيل و لكنه تمسك بتواجده فى الزمالك بشكل كبير ،

و لمتابعة باقى التفاصيل فى اللينك التالى :

طلب الزمالك من اللاعب العودة للتركيز في المباريات مع الفريق، في ظل ارتباط الأبيض بمباريات هامة في مختلف البطولات سواء الدورى أو الكأس أو كأس الكونفدرالية، و التواصل مباشرة مع الادارة حال وجود أى أزمة تواجهه.

وكان الجزيرى غاب عن التدريبات فى الأيام الماضية عقب انتهاء مهلة الإنذار الذى أرسله للنادى بسبب عدم الحصول على مستحقاته.