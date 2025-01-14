شكرا لقرائتكم خبر عن ندياى يتجاوز الاختبار الطبى ويشارك فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتظم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعافى المهاجم السنغالي من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي خضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع سيدي ندياي لاختبار طبي قبل المشاركة في التدريبات للتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وخاض حراس مرمى الزمالك تدريبهم اليوم تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس الجديد، استعداداً لمباراة الحرس، وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس قطاع الناشئين تولى تدريب الحراس في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر.

وحرص مدرب الحراس على عقد جلسة مع كل من، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز رباعي حراسة المرمى قبل خوض التدريبات لمنحهم بعض التعليمات الخاصة بطرقه التدريبية، وأدى الرباعي تدريبات قوية تحت قيادة جروتر في إطار تجهيزهم للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.