شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بسموحة لاستكشاف فاركو قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لفريق فاركو وآخرها مواجهة سموحة بالدوري، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل مواجهة الدوري المرتقبة.

ويلتقي المصري مع فاركو في السابعة مساء الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

وكان المصري تعادل مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.