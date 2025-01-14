مصطفى شوبير مودعاً بيرسي تاو: اللعب بجوارك كان شرفاً لى.. ولن أنسى نصائحك

ودّع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ، زميله السابق بالفريق بيرسي تاو بعد رحيل الأخير عن القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية حيث أتم إنتقاله لنادي قطر القطري.

وكتب مصطفى شوبير عبر حسابه على موقع انستجرام مودعاً بيرسي تاو ، قائلاً: "بيرسي..أردت فقط أن أشكرك على كل شيء. لقد كان شرفًا لي أن ألعب إلى جانب لاعب عظيم مثلك.. سأظل ممتنًا دائمًا للنصائح التي قدمتها لي. أتمنى لك كل التوفيق في فصلك القادم - ستظل دائمًا صديقًا وأخًا.

وكان الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي السابق قد قدم الشكر إلى جمهور الفريق بعد إنتهاء علاقته بالقلعة الحمراء وإنتقاله إلى نادي قطر القطري خلال الساعات الماضية بشكل رسمي ، حيث كتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام رسالة طويلة ، قال فيها:

مع الامتنان والحب لشعب الاهلي العزيز.. منذ اليوم الأول، كنت هنا الأصنع التاريخ، وقد صنعناه معا..لقد كنتم يا أحبائي ..موطني ومصدر إلهامي طيلة السنوات التي قضيتها معكم.. لقد صنعنا معا ذكريات رائعة لا تنسى لقد فزنا معًا واحتفلنا بـ 12 بطولة رائعة.وواصل اللاعب الجنوب أفريقي : أنا سعيد حقًا بتحقيق كل هذه الجوائز الرائعة معكم، دون أن أدخر قطرة عرق واحدة..لقد أصبح كل انتصار أكثر متعة بفضل دعمكم المستمر ورؤية الابتسامات على وجوهكم.. لقد كانت هتافاتكم وشغفكم وحبكم هي القوة الدافعة وراء كل لحظة قضيتها على أرض الملعب.الرحيل ليس سهلاً أبدًا، ولكنني أحمل معي ذكريات الفرح والانتصار والوحدة لتمثيل نادي القرن مع هذا الجيل من اللاعبين العظماء.شكرا جزيلاً للرئيس والإدارة والمدربين والموظفين واللاعبين وكل من يساهم في النادي..شكرا لكم لكونكم عائلتي مصدر إلهامي، وأعظم داعميني.هذا ليس وداعًا، بل إلى اللقاء من القلب لاحقا.ممتن إلى الأبد.