شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء الازمة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك المهاجم التونسي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران.

وطلب المدير الفني من سيف الجزيري ضرورة التركيز في الفترة المقبلة ليكون ضمن حساباته الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.