شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جروس مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني باللاعبين بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة بلاك بولز الأخيرة ببطولة كأس الكونفدرالية، وتحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف والتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

وطالب جروس اللاعبين بضرورة غلق ملف بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للتركيز في مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري، وشدد على أهمية تحقيق الفوز.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعداداً للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.