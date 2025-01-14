شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يجهز أحمد ياسين أحدث صفقات المحلة بطريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة شوقي غريب، لتجهيز أحمد ياسين، أحدث صفقات الفريق المحلاوي، والذي انضم إلى غزل المحلة قادماً من البنك الأهلي، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

ويختتم غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة، بينما كان بيراميدز تغلب على الجونة بهدف نظيف.

بينما حصد غزل المحلة 8 نقاط، جمعها أبناء شوقي غريب بعد خوض 7 جولات، حيث فاز غزل المحلة في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر الفريق المحلاوي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أخرى.