شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف قمة لدورى الثانى بمحترفى اليد 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .



قمة محترفى اليد

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير المقبل بانطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.