شكرا لقرائتكم خبر عن خلفية أكرم توفيق تحت الفحص فى الأهلى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الاهلى لفحص طبى على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لحسم مصير اللاعب من مواجهة الجونة المقبلة بالدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وخضع أكرم توفيق لجلسة استشفاء وتأهيل بدني في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق ‏الذي أقيم صباح أمس على ستاد مختار التتش.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلى؛ إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.‏ ، وأشار جاب الله ان حالة اللاعب في تحسن مستمر وسوف يخضع لفحص طبي جديد اليوم يتحدد في ضوئه إمكانية مشاركته في ‏التدريبات الجماعية.‏

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مشاهدة مباريات الجونة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة المحلية ، وبدأ كولر يُجهّز مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي.