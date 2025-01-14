شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحى يصل كرواتيا لرئاسة بعثة منتخب اليد فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصل خالد فتحى، رئيس اتحاد كرة اليد، منذ قليل، إلى كرواتيا لرئاسة بعثة منتخب اليد فى بطولة العالم التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعه تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

يختتم منتخب رجال كرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الأرجنتين غدا الأربعاء، فى ضربة البداية ببطولة العالم

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا أول أمس قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وسلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

واستقر الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد على قائمة الفراعنة فى بطولة العالم والتى تضم كلا من:-

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك).