شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جلسة بين كولر وطبيب الأهلى تحدد مصير وسام أبو على من لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الطبيب أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادى الأهلى أكد أن حالة وسام أبو على مطمئنة، ولا تدعو للقلق بعد الفحوصات التى أجراها.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر سيعقد جلسة مع طبيب الفريق فى ظل رغبة الكدير الفنى فى ضم اللاعب لقائمة الفريق استعدادا لمواجهاته المقبلة أمام الجونة.

وسام أبو على كان قد اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح أمس إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدنى الكبير الذى بذله اللاعب خلال مباراة الأهلى واستاد أبيدجان، التى أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

من ناحية أخرى يرى الإعلامى أحمد شوبير أن بقاء محمود عبد المنعم "كهربا" فى النادى الأهلى مكسب للاعب وللقلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يخوض التدريبات فى الفترة الحالية بشكل جيد.