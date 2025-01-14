شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال طائرة الأهلى تغادر إلى قطر للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادى الأهلى مطار القاهرة فى طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة فى البطولة العربية للأندية الثالثة والأربعين، التى تقام منافساتها حتى يوم 26 يناير الجارى، ويرأس محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلى بعثة الفريق الأحمر.

ويأتى فريق رجال طائرة الأهلى فى المجموعة التى تضم إلى جواره كلا من أندية أربيل والشرطة العراقيين وداركليب البحرينى.

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودي ومحمد عثمان.

ويضم الجهاز الفنى كلا من فيرناندو مونوز مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدى أخصائى العلاج الطبيعى، وروسبر محلل الأداء، وأسامة طعيمة أخصائى التأهيل البدنى.