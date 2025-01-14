شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يقترب من مواجهة كوريا الجنوبية واليابان ودياً فى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن ، من خوض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية واليابان خلال فترة التوقف الدولي فى نوفمبر المقبل، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر لها بالمغرب فى ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المنتخب غير مرتبط بمباريات رسمية في شهر نوفمبر المقبل، كما أن خزينة الاتحاد لم تتحمل أي تكاليف نظير إقامة المباراتين، وبات الأمر فى يد حسام حسن المدير الفني للمنتخب لحسم الأمر.

وفى السياق ذاته، استقبل الدكتور مصطفي عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخراً، وفداً من سفارة كوريا الجنوبية فى مصر، يضم روه سوه يونغ ووأهن تشانغ كيون سكرتيرا السفارة ، فى حضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

وتطرق الدكتور عزام مع الوفد الكوري الجنوبي خلال الاجتماع، لأن يتم التنسيق ليكون عام 2025 هو عام كرة القدم المصرية - الكورية الجنوبية علي مستوي الناشئين والشباب والكرة النسائية والمدربين بهدف اعداد كوادر جديدة ، ويختتم العام بمباراة تجمع بين المنتخب الأول للبلدين علي أن يتم التنسيق بشأن موعدها مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم وفقا لمواعيد وارتباطات المنتخب والأجندة الدولية الخاصة به.

وتم الاتفاق علي أن يتولي علاء نبيل تحديد المواعيد الخاصة بالمباريات التي تجمع منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية بين البلدين ، بجانب وضع برنامج وخطة بين لجنة الحكام في الاتحادين لتبادل الخبرات والمحاضرات والندوات بين الطرفين .