شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين ثنائي زد ومدافع سموحة لتدعيم صفوفه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين ثلاثة لاعبين لاختيار واحد منهم لتدعيم خد دفاع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، ما بين ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل، ومحمد ربيعة مدافع سموحة، باعتبارهم أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وهناك انقسام داخل الأهلي بشأن المدافع المرتقب أن يتم التعاقد معه في يناير الجاري، حيث يوجد رأى يطالب بالتعاقد مع مصطفى العش ويتزعمه مارسيل كولر المدير الفني، ورأي آخر يرى أن محمد إسماعيل سيكون الأكثر إفادة للفريق ويقوده المدير الرياضي بالنادي، فيما يوجد رأي آخر يطالب بالتعاقد مع محمد ربيعة باعتباره لاعبا دوليا ومن أبرز المدافعين في الدوري في التغطية الدفاعية والتعامل مع الهجمات المرتدة.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم النهائي من اسم المدافع الذي سيتم التعاقد معه في يناير الجاري خلال الساعات القادمة، سواء بضم أحد مدافعي زد أو مدافع سموحة، بعد القيام بمفاضلة بين الثلاثة أسماء، ومن ثم التفاوض مع ناديه لإنهاء الصفقة والانضمام لصفوف الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.