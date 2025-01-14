شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يطلب المشاركة فى المباريات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طلب التونسي سيف الدين الجزيرى ، لاعب الزمالك ، المشاركة مع الفريق في المباريات، وعدم تهميشه مرة أخرى من جانب الجهاز الفني، وذلك بعد الاتفاق على تقاضي مستحقاته المتأخرة للموافقة على تعديل عقده الجديد، بعدما وافق على التعديل مشترطاً الحصول على المستحقات المتأخرة لإنهاء الأزمة وكذلك المشاركة فى المباريات.

وانتهت مهلة الإنذار الذى أرسله الجزيري لنادى الزمالك للحصول على المستحقات المتأخرة، ومن حق اللاعب فسخ عقده مع الفريق حال عدم التوصل لاتفاق معه، ولكنه رحب بحل الأزمة ودياً بالحصول على المستحقات والاستمرار مع الفريق دون تقديم شكوى رسمية.

وكشف مصدر مقرب من الجزيرى لـ"الخليج 365"، أن اللاعب يتمسك بالاستمرار مع الزمالك حتى آخر درجة، رغم الأزمة القائمة فى الوقت الحالى بسبب مستحقاته المتأخرة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان بإمكانه فسخ التعاقد واللجوء للاتحاد الدولى منذ أن انتهت مدة الإنذار يوم الخميس الماضى، وأشار المصدر إلى أن الجزيرى سينتظر خلال الأيام المقبلة لحين اتمام الاتفاق بشكل رسمى، وفى حالة عدم حدوث ذلك سيكون قراره النهائى فسخ التعاقد.