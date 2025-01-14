شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لإجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الجونة غداً، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري، بعدما أظهرت مباراة استاد أبيدجان الإيفواري عدم ظهور بعض اللاعبين بمستوى جيد، ورغبته فى منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين.

ويرغب كولر فى إجراء تعديل على تشكيل الأهلي، من خلال الدفع بأكثر من لاعب، سواء في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي، مثل محمد مجدي أفشة ومحمد هاني وعمر الساعي وكريم نيدفيد، على أن يعيد أكثر من لاعب لدكة الاحتياطي مثل عمرو السولية وحسين الشحات.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.