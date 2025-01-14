شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة حرس الحدود، فى الجولة الثامنة لبطولة الدورى والتى تقام الخميس المقبل 16 يناير.

ومنح السويسري جروس، المدير الفني للزمالك، اللاعبين راحة أمس بعد الفوز على بلاك بولز بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية والتأهل رسمياً لدور ربع النهائي، دون الانتظار لنتيجة المباراة الختامية من البطولة أمام إنيمبا النيجيري الأحد المقبل.

ويبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى مسابقة الدورى، حيث ستكون تلك المواجهة قبل الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية، والتى سيخوضها الفارس الأبيض أمام إنيمبا النيجيرى الأحد المقبل.