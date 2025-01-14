شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الجونة غدا، الأربعاء، فى الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، بعد الفوز على سموحة في آخر مباريات بالمسابقة، حيث يتواجد في المركز الأول برصيد 15 نقطة بالتساوي مع سيراميكا في عدد النقاط ولكن يتفوق الأهلي بفارق الأهداف.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تحضير لاعبيه معنويا وذهنيا وفنيا لمباراة الجونة، من خلال عقد محاضرات فنية ونظرية مع اللاعبين، من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لتلك المواجهة، لاسيما بعد المباراة القوية التي خاضها الفريق الأحمر يوم السبت الماضي أمام استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.