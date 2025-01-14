شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من الأخطاء الدفاعية أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك ، من اللاعبين معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام بلاك بولز بالكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الأبيض ثلاثية.

وحذر جروس اللاعبين من تكرار الأخطاء خاصة الدفاعية، وذلك في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدورى، والتي تقام بعد غد، الخميس، باستاد القاهرة.

وقال جروس إن الخطأ الذى يرتكبه اللاعبون هو السماح للاعبى الفريق المنافس بالوصول إلى مرمى الأبيض، وهو ما يهدد مرمى الزمالك فى المباريات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالتغلب على بلاك بولز فى الجولة الخامسة من دور المجموعات والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية.

ولم يكن مشوار الزمالك سهلا للتأهل إلى ربع النهائي، بل خاض عدة مباريات حتى صعد إلى ربع النهائي، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى اثنتين بدور المجموعات.

