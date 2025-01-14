موعد مباراة المصري وبلاك بولز فى الجولة الأخيرة بالكونفدرالية والقناة الناقلة

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يلتقي النادي المصري ، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بنظيره بلاك بولز، وذلك لحسم تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري القادمة

يلتقي النادي المصري أولاً مع الجونة فى السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، وذلك قبل المواجهة المرتقبة مع بلاك بولز.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

ويستضيف النادي المصري فريق بلاك بولز الموزمبيقي فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن حسم التأهل لربع النهائي.

ترتيب مجموعة المصري

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، برصيد 11 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً بلاك بولز الموزمبيقي فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

فرص تأهل المصري

ويصعد المصرى لربع النهائي حال فوزه على بلاك بولز مباشرة لدور الثمانية بغض النظر عن مباراة الزمالك وإنيمبا بعد وصوله للنقطة التاسعة.

وفي حال التعادل، يرفع المصرى رصيده للنقطة 7، وينتظر نتيجة لقاء الزمالك وإنيمبا، ففى حال فوز الفريق الأبيض أو تعادله يصعد أيضاً الفريق البورسعيدى، أما فى حال فوز بطل نيجيريا يصعد الأخير لدور الثمانية لوصوله وقتها للنقطة 8 .

بينما في حالة الهزيمة، يتوقف رصيد المصرى عند 6 نقاط ويخرج من البطولة ويرتفع رصيد المنافس إلى 7 نقاط ويتحدد موقفه حسب نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيرى.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي

تنقل قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي مباراة المصري وبلاك بولز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وكذلك قناة بي إن سبورتس.