شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات قوية فى الجولة الـ17 لدورى المحترفين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة عشرة بدورى المحترفين بالمباريات العشرة جميعا، حيث يستضيف بلدية المحلة نظيره كهرباء الإسماعيلية، وسبورتنج مع الداخلية، والمقاولون والسكة الحديد مودرن، وأسوان مع طنطا، وديروط مع لافيينا، وبترول أسيوط مع الترسانة، ووى مع القناة، وراية مع بروكسى، والسويس مع أبو قير للأسمدة، والمنصورة مع وادى دجلة.



بلدية المحلة – كهرباء الإسماعيلية

يستضيف بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة نظيره كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة في مواجهة قوية، يسعى فيها أصحاب الأرض للعودة للانتصارات من جديد على أمل الهروب من منطقة الخطر، بينما يأمل أبناء الإسماعيلية في مواصلة الفوز من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب.

المقاولون – السكة الحديد مودرن

يلتقى المقاولون العرب صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة مع السكة الحديد مودرن صاحب المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة في أقوى لقاءات الجولة ، فأصحاب الأرض يحاولون العودة للإنتصارات بعد الخسارة الجولة الماضية بثلاثة أمام أبو قير للأسمدة ، بينما يسعى السكة الحديد للفوز للخروج من سلسلة النتائج السلبية.

بترول أسيوط – الترسانة

يخرج الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة لمواجهة بترول أسيوط الذى يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة في مواجهة متكافئة، خاصة أن أصحاب الأرض استطاعوا في إحراج الفرق الكبرى وهزيمة أهل القمة مثل المقاولون ووادى دجلة، بينما يأمل أحمد كشرى المدير الفني للشواكيش في مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة خارج ملعبه والفوز والعودة لميت عقبة بالثلاث نقاط.



وى – القناة

يستضيف وى بقيادة عمرو أنور وصاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة، نظيره القناة صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة في مواجهة محفوفة بالمخاطر لأصحاب الأرض خاصة بعد تغيير الجهاز الفني للفريق الإسماعيلاوى والتعاقد مع عبد الناصر محمد الذى نجح الفريق على يديه في تحقيق أول ثلاث نقاط المباراة الماضية على حساب سبورتنج.

وفى مباريات لا تقل أهمية عن سابقتها يلتقى سبورتنج مع الداخلية، أسوان مع طنطا، وديروط مع لافيينا، وراية مع بروكسى، والسويس مع أبو قير للأسمدة، والمنصورة مع وادى دجلة.